Grave lutto sull'isola di Ischia: addio al noto maestro pizzaiolo Gaetano Fazio

Grave lutto sull'isola di Ischia. Si è spento nelle ultime ore all'età di 73 anni, presso l'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, il noto maestro pizzaiolo Gaetano Fazio.

Personaggio stimato e amato sull'isola verde, il suo locale in via Michele Mazzella prima e via delle Ginestre poi, si è imposto nel corso degli anni come crocevia di turisti, villeggianti e punto di riferimento per gli ospiti 'vip' che sbarcavano sul suolo ischitano, come artisti, sportivi e politici.

Gaetano Fazio ha insegnato negli anni la sua arte a tanti pizzaioli stranieri. Fortissimo, in particolare, era il suo legame con il Giappone. L'ultimo saluto al maestro pizzaiolo sarà dato presso la chiesa di San Domenico a Ischia nel pomeriggio di venerdì.