Gaetano non ha più le gambe: tutta colpa di un diverbio con la persona sbagliata

Gaetano non ha più le gambe, colpa di un diverbio di viabilità scoppiato per futili motivi. Il giovane ricoverato nell'ospedale San Giovanni Di Dio di Frattamaggiore è stato poi trasportato al Vecchio Pellegrini, dove ha subito l'amputazione di entrambe le gambe. Troppo gravi i danni causati dai proiettili calibro 9×21 esplosi dall'aggressore. Era l'unico modo per salvargli la vita.

Il 21enne è da quella maledetta notte in coma farmacologico.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Giugliano, che si sono basati sulla testimonianza dell'amico che era con il 21enne (entrambi sono incensurati) al momento della violenta lite.

La lite e poi la tragedia

I due hanno avuto un acceso diverbio con quattro persone che erano a bordo di una utilitaria. Lo screzio nato per motivi di viabilità sembrava non aver avuto conseguenze particolari, poco dopo però lungo il corso Europa di Sant'Antimo, i due giovani sono stati costretti a scendere dal veicolo e Gaetano è sceso, è stato colpito alla testa con il calcio di una pistola prima e poi con sette colpi copi d'arma da fuoco tutti agli arti inferiori, andati poi in cancrena, sino alla necessaria amuputazione della gambe per salvargli la vita.

L'appello dei familiari

I familiari del 21enne hanno fatto un appello dal Vecchio Pellegrini in diretta Facebook con il consigliere regionale Borrelli: "Chiedo solo giustizia anche in fonte anonima per mio figlio. E' stata una giustizia atroce", sono le parole del padre di Gaetano.