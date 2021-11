Gaetano torna a camminare: aveva perso le gambe dopo un'aggressione

Ad oltre un anno di distanza da quella tragica serata in cui fu sparato alle gambe a Sant’Antimo, Gaetano Barbuto Ferraiuolo torna a camminare grazie a delle protesi agli arti inferiori. Finalmente una bella notizia dopo un lunghissimo percorso di riabilitazione che ancora deve essere completato. Gaetano, infatti, il prossimo dicembre dovrà tornare a Bologna, in un centro specializzato, per fare ulteriori accertamenti ad avere un preventivo sui costi per le gambe bioniche.

"Deluso dai miei vecchi amici"

“A parte le gambe bioniche, il mio obiettivo è quello di essere completamente autosufficiente. Per questo con la famiglia sto cercando una nuova casa lontano da Sant’Antimo, ma sempre in Campania, che possa avere quelle caratteristiche adatte per permetterci di costruire un bagno ed una stanza per le mie particolari esigenze.

Qui non ci voglio più stare anche perché le persone ed i miei vecchi amici mi hanno molto deluso. Se ho avuto la forza di arrivare sino ad oggi senza abbattermi devo ringraziare Dio, la mia famiglia ed i medici che mi hanno assistito. Ora chiedo giustizia", ha detto Gaetano nel corso di una diretta social con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli

La vicenda

Fatale per Gaetano un diverbio di viabilità scoppiato per futili motivi. Contro il giovane sono stati esplosi sette proiettili calibro 9×21.Il 21enne era in auto con un amico. I due hanno avuto un acceso diverbio con quattro persone che erano a bordo di una utilitaria. Lo screzio nato per motivi di viabilità sembrava non aver avuto conseguenze particolari, poco dopo però lungo il corso Europa di Sant'Antimo, i due giovani sono stati costretti a scendere dal veicolo e Gaetano è sceso, è stato colpito alla testa con il calcio di una pistola prima e poi con sette colpi d'arma da fuoco tutti agli arti inferiori, andati poi in cancrena, sino alla necessaria amuputazione della gambe per salvargli la vita.