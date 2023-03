Morte Gabriella Fabbrocini: l'uscita della bara tra applausi e lacrime - VIDEO

Lacrime e tanti applausi all'uscita della bara - portata in spalla dai figli - di Gabriella Fabbrocini la nota docente di Dermatologia all'Università di Napoli Federico II scomparsa ieri a 58 anni. Ad ucciderla un male incurabile che l'ha portata via in pochi mesi all'affetto dei suoi cari e di quanti l'hanno conosciuta.

La Chiesa di San Ferdinando era stracolma e tanti sono stati i fiori per l'amata dottoressa. Tra i presenti, i Prof Massimiliano Scalvenzi e Mario Delfino e il presidente Sidemast Giuseppe Monfrecola, Visti, tra i tantissimi altri, Antonio D'Amato con Marilù Faraone Mennella, Maurizio Marinella, Renata Picone, Momina Condorelli, Stefania Brancaccio. Predisposto dal Comune di Napoli il picchetto d'onore con 2 agenti della polizia municipale in alta uniforme e lo stendardo della città.

Tantissimi i giovani e numerosi i pazienti. Tra i primi ad arrivare il governatore De Luca, visibilmente commosso, che ha atteso per oltre mezz'ora, in silenzio, in piedi, all'esterno della chiesa, l'arrivo della bara. Puntuale, come nello stile della Prof. Fabbrocini, è arrivato il feretro , accompagnato dal marito Fabrizio Pallotta, distrutto dal dolore, e dai figli Raffaele e Alfredo (Dedo) che reggeva il camice bianco, simbolo ed emblema di Gabriella. Con loro le sorelle e i cognati e i familiari. Ad accogliere Gabriella un lunghissimo applauso. In chiesa il papà ultranovantenne di Gabriella, Alfredo, con il sindaco Gaetano Manfredi, il prorettore De Vito, l'attore Patrizio Rispo.

