Terra dei Fuochi: il piccolo Gabriel è "volato in Cielo"

La Terra dei Fuochi continua a mietere piccole vittime. Questa volta una triste sorte è toccata al piccolo Gabriel. A dare l'annuncio della sua scomparsa don Maurizio Patriciello, parroco a caivano, da sempre impegnato per la Terra dei Fuochi. "La “ Terra dei fuochi” continua a mietere piccole vittime. Gabriel è volato in cielo. Ancora una volta siamo senza parole. Prega per noi, dolcissimo angelo. Prega per questa nostra terra, tormentata e bella2, ha scritto.

Tanti i commenti che sono comparsi sotto la foto del piccolo. Tra questi c'è quello carico di rabbia di Pasquale: "Vi sembra normale che un bambino deve morire a soli 10 anni? Ci stanno ammazzando a tutti E noi?speriamo in “Dio” Aiutati che Dio ti aiuta. Possa Dio non avere pietà di loro. “Le preghiere non servono più” La morte di un bambino a quella età è la sconfitta di noi “grandi” Napoli ribellati Tu non meriti di essere trattata così... Un bacio Gabriel, morto per mano dei “grandi”