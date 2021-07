Un corteo funebre per la morte del pianeta: l'iniziativa dei movimenti contro il G20

“Domani cittadini e cittadine scenderanno in piazza Dante alle 15 per denunciare l'ennesimo fallimento della politica nell'affrontare la devastazione climatica e l'estinzione di massa. In questi giorni Napoli è la sede del G20 dove venti ministri mondiali discuteranno di ambiente, sostenibilità e transizione ecologica. Attivisti e attiviste - spiega una nota di Extinction Rebellion Napoli con Greenpeace e Climate Save movement - insceneranno un corteo funebre a simboleggiare la morte del pianeta, degli animali e dell'immane costo in vite umane che l'inazione politica sta causando. Sarà capeggiato da Pulcinella, simbolo di Napoli, legato e martoriato dalla crisi ecosistemica e climatica. Il tutto si svolgerà in maniera completamente nonviolenta”.