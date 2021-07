G20, membro delegazione turca positivo al Covid

Aveva un tampone più vecchio delle ultime 48 ore e per questo è stato sottoposto a un nuovo tampone. È risultato positivo un membro della delegazione turca presente a Napoli per il G20. L'uomo, di cui non è stata rivelata identità o carica, è stato immediatamente portato nel reparto di degenza Covid dell'ospedale del Mare. A scoprire la sua positività sono stati i sanitari di stanza all'aeroporto di Capodichino.

L'uomo aveva presentato un tampone di diversi giorni fa e per questo è stato sottoposto a un nuovo controllo tramite un tampone di terza generazione. All'esito è risultato positivo e per questo è stato portato nel covid residence di Ponticelli che aveva riaperto proprio questa mattina. In questi giorni si svolgerà in città il G20 energia, clima e ambiente che ospiterà delegazioni estere provenienti da tutto il mondo.