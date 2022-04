Entra da Zara e prova a fare razzia di vestiti: in manette

Diciannove anni, incensurato. Da ieri sera è ai domiciliari, nella sua abitazione del rione Sanità. I carabinieri della compagnia speciale di Napoli e della compagnia di Napoli centro lo hanno arrestato per furto aggravato. “Armato” di zaino ha passeggiato per qualche minuto tra gli espositori del maxi store Zara di via Toledo. Ha scelto i suoi capi preferiti e li ha nascosti nella sacca, rimuovendo alcune delle placche antitaccheggio.

Quando ha raggiunto la barriera delle casse l’allarme lo ha tradito ed è stato bloccato, prima da una guardia giurata e poi dai militari intervenuti. Il 19enne ha dovuto rinunciare ai nuovi outfit ed è finito in manette. È ora in attesa di giudizio. La merce è stata restituita al negozio.