Nota vineria del centro assaltata di notte: portati via salumi e formaggi - VIDEO

I commercianti di Frattamaggiore ancora nella morsa della criminalità. Nella notte tra sabato e domenica la vetrina di un negozio di cosmetici è stata mandata in frantumi a martellate mentre la vineria “Decantami” è stata svaligiata. I ladri hanno portato via salumi e formaggi, le casse ed i telefoni per un ammontare di circa 3 mila euro di danni.

Uno dei titolari della vineria si è rivolto al deputato Francesco Emilio Borrelli per denunciare l’accaduto: “Sono uno dei soci di Decantami, una Vineria sul corso di Frattamaggiore devastata dai ladri l’altra notte assieme ad altre attività. Il corso Durante dovrebbe essere il fiore all’occhiello della nostra amata città ma le istituzioni locali sono più interessati a coltivare i loro interesse che a tutelare i cittadini e le attività".

"È chiaro che c‘è un problema di sicurezza a Frattamaggiore e in tutta l’area a Nord di Napoli. I sindaci devono sedersi ad un tavolo con il Prefetto per studiare un piano che tuteli cittadini e commercianti e combatta l’inarrestabile ondata di furti e criminalità. Mentre ladri e rapinatori abbondano, scarseggiano gli agenti e le pattuglie in strada. Dal Ministero dell’Interno era stato garantito un adeguato rafforzamento delle forze dell’ordine, cosa mai avvenuta in realtà. Ora esigiamo altri agenti", ha detto Borrelli.