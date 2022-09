Entra in pizzeria e ruba il registratore di cassa, Capuano: "Palesati. Voglio aiutarti se sei in difficoltà"

Un uomo, aiutato da un complice rimasto all'esterno, si è introdotto nella pizzeria di Vincenzo Capuano di Pomigliano d'Arco, forzando la saracinesca, per portare via il registratore di cassa dell'esercizio commerciale. Le telecamere di videosorveglianza hanno però ripreso tutto.

Capuano, che oggi tra l'altro inaugura un punto pizzeria take away in via Cardinale Guglielmo Sanfelice, nel cuore di Napoli, lancia un appello all'uomo attraverso NapoliToday, tendendogli una mano: "Ti voglio aiutare se sei in difficoltà economiche, palesati e incontriamoci. Userò la massima discrezione".