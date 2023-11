Furto in una nota catena di abbigliamento in pieno centro

Il personale della Polizia Locale di Napoli Unità Operativa Gruppo Intervento Territoriale motociclisti è intervenuto in via Monteoliveto, a seguito di una segnalazione ricevuta da parte del personale dipendente di una nota catena di abbigliamento, riuscendo a bloccare tale F.M. napoletano di 45 anni, pregiudicato che aveva sottratto alcuni capi di vestiario.

L'uomo è stato denunciato per il reato di furto aggravato e la refurtiva, rinvenuta sulla sua persona a seguito di perquisizione, restituita al direttore dell’esercizio commerciale che ha sporto denuncia.

Nell’ambito delle operazioni di controllo del territorio e del contrasto del commercio abusivo personale della Polizia Locale di Napoli UO Avvocata, nella zona di via Nolana, ha proceduto al sequestro di sette biciclette e di due monopattini detenuti per la vendita da un soggetto datosi alla fuga all’arrivo del personale in divisa.