Beccati mentre rubano trasmettitori per cellulari: due arresti

I carabinieri hanno arrestato per concorso in furto aggravato due persone, entrambi di Giugliano e già noti alle forze dell’ordine. Sono stati sorpresi questa notte in Via Antica di Chiaiano, all’interno di un’area dove sono istallati ripetitori per la rete cellulare.

Quando hanno visto la pattuglia hanno provato a fuggire a bordo di un piccolo furgone ma i militari hanno bloccato la strada prima che potessero dileguarsi. Nel cofano 12 trasmettitori di frequenze, sottratti dall’impianto e poi restituiti al titolare della struttura.

Sequestrati attrezzi per lo scasso, utilizzati anche per aprire un varco nella recinzione. Sono entrambi in attesa di giudizio.