Preleva diverse scatolette di tonno dagli scaffali per poi occultarle in una busta: denunciato

Giovedì mattina gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale operativa, sono intervenuti in via Cintia a Fuorigrotta per la segnalazione di un furto in un supermercato.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una responsabile dell’esercizio commerciale la quale ha raccontato che, poco prima, aveva notato un uomo prelevare diverse confezioni di tonno in scatola dagli scaffali per poi occultarle in una busta ed uscire senza pagare e, pertanto, l’aveva raggiunto e, con l’ausilio di un addetto alla sicurezza, fermato.

Gli operatori hanno identificato l’uomo per un 37enne napoletano con precedenti di polizia e lo hanno denunciato per furto aggravato, mentre la merce asportata è stata riconsegnata al titolare dell’attività commerciale.