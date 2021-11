Ruba il telefono ad una ragazza: "beccato" dal figlio di un poliziotto

Ieri pomeriggio un agente dell’Ufficio Prevenzione Generale è stato contattato telefonicamente dal figlio, il quale, poco prima, aveva assistito al furto di un cellulare da parte di un uomo ai danni di una ragazza in corso Umberto I. Il poliziotto, con il supporto di una volante, ha raggiunto e bloccato l’uomo in via Milano trovandolo in possesso del cellulare appena rubato.

Un 47enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto con destrezza.