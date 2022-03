Rubano un Suv ma vengono incastrati dal Gps: nei guai due persone

A Sant’Anastasia i Carabinieri hanno denunciato a piede libero per ricettazione due persone già note alle forze dell’ordine. Hanno 60 e 47anni, il primo è di Castello di Cisterna mentre l’altro è di Sant’Anastasia. La centrale operativa – in collegamento con una compagnia assicurativa – ha allertato i militari. Il gps installato in un suv segnalava il furto appena avvenuto.

I Carabinieri, in collegamento costante con i sistemi satellitari dell’assicurazione, hanno percorso il tragitto dell’auto rubata fino ad arrivare in un garage nelle campagne della cittadina napoletana. In un locale i due sono stati bloccati mentre erano ancora impegnati a smontare l’auto che è stata restituita alla legittima proprietaria.