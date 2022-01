Furto nel supermercato e poi colluttazione con il titolare: arrestata 25enne cubana

Ieri sera una agente del Commissariato Posillipo, libera dal servizio, mentre era all’interno di un supermercato di via Pisciarelli, è intervenuta per sedare un’animata discussione tra il titolare e un’avventrice che lo stava spintonando per tentare di allontanarsi.

La donna, che si era impossessata di alcuni generi alimentari senza pagarli, ha aggredito la poliziotta giungendo ad una colluttazione ma, grazie al supporto delle volanti dei Commissariati San Paolo e Bagnoli, è stata bloccata.

La 25enne cubana con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale è stata arrestata per rapina impropria e lesioni a Pubblico Ufficiale e denunciata per ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato.