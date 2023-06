Scoperti a rubare in un noto supermercato di Posillipo: arrestati

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti presso un supermercato di via Alessandro Manzoni per la segnalazione di un furto in atto. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato due uomini con gli zaini correre verso l’uscita del parcheggio dell’esercizio commerciale e li hanno bloccati trovandoli in possesso di diverse bottiglie di superalcolici e di alimenti, mentre uno dei due è stato sorpreso con un coltello della lunghezza di circa 17 cm, una pinza e un cacciavite.

Gli operatori hanno accertato che i due, dopo aver asportato i prodotti dagli scaffali dell’attività, avevano spinto sia il proprietario che un addetto alla vigilanza nel tentativo di guadagnare la fuga. Due georgiani, di 38 e 39 anni, sono stati arrestati per rapina aggravata e lesioni personali; inoltre, il 38enne è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere. Infine, la merce è stata riconsegnata al proprietario del supermercato.