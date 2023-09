Ruba il formaggio e se ne va: beccato dalle telecamere |VIDEO

Ennesimo furto all'interno del supermercato Flor do Cafè di Fuorigrotta. Il video pubblicato sulla pagina Instagram del deputato Francesco Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra) mostra un uomo robusto che entra nel negozio, si guarda intorno e si avvicina al banco salumeria. Assicuratosi che non ci fosse nessuno intorno, ha preso un intera forma di formaggio e l'ha infilata nella borsa. Dopo si è avviato verso l'uscita indisturbato. Peccato per lui che le telecamere di videosorveglianza abbiano ripreso tutto. Nel post di Borrelli riportate anche le parole dei titolari: "L'ennesimo furto, non ce la facciamo più".