Furto in un noto supermercato: un giovane finisce in manette

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Sorrento, nel transitare in corso Italia a Sant’Agnello sono stati fermati dal direttore di un supermercato il quale ha raccontato che, poco prima, un uomo aveva sottratto diversi generi alimetari e si era dato alla fuga senza pagare.

I poliziotti, dopo aver visionato le immagini di videosorveglianza del negozio, hanno rintracciato la persona poco distante dall’esercizio commerciale e, una volta bloccato, lo hanno trovato in possesso in possesso di 4 bottiglie di liquore, 12 confezioni di tonno, 12 confezioni di cioccolatini e 4 barattoli di crema per un valore complessivo di 350 euro.

Pertanto, un 24enne georgiano con precedenti di polizia, anche specifici, irregolare sul territorio nazionale, è stato tratto in arresto per furto aggravato; infine, la merce è stata restituita al commercante.