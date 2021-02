Ruba lo stereo da un'auto, ma viene ripreso e finisce sui social

Si intrufola in automobile parcheggiata, ne esce subito dopo portando con sé lo stereo per e poi entrare in un’altra vettura dove lo attende un complice. Si tratta di un furto avvenuto nel quartiere Fuorigrotta e denunciato con un video da un cittadino al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli: “Salve Consigliere, le volevo far vedere questo video che ho trovato girando su tik tok , un furto avvenuto in via Diocleziano, siamo in piena via centralissima di Fuorigrotta , proprio davanti all’ufficio postale. Questo individuo cialtrone non ha nemmeno paura di passare davanti alla telecamera a volto scoperto, segno di sfida, di presunzione e di buffonaggine verso le forze dell’ordine che sicuramente controlleranno tale video che le ho mandato.”

"Micro-ciminalità fenomeno preoccupante"

“Abbiamo segnalato l’episodio alle forze dell’ordine ma, al di là del singolo accadimento, bisogna seriamente preoccuparsi del fenomeno della micro-criminalità e dei furti che sono in crescita esponenziale. Cittadini e commercianti, messi a durissima prova dell’emergenza covid, stanno subendo ulteriori gravi danni da delinquenti, criminali e gente che continua a voler vivere di illeciti e farsi beffe delle autorità. Ora vanno protetti, occorre un piano strategico per il controllo capillare del territorio che possa porre un freno a questa criminalità crescente.”. Lo ha dichiarato il Consigliere Borrelli.