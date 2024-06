Entrano nella stazione della circumvesuviana e portano via la cassaforte con tremila euro all'interno

A distanza di pochi giorni Eav subisce l'ennesimo illecito: nella notte scorsa ignoti si sono introdotti all’interno della stazione di Torre del Greco ed hanno portato via la cassaforte procurando ingenti danni alla struttura della biglietteria oltre alla sottrazione di circa 3 mila euro. Allertati i carabinieri che sono andati sul posto per rilievi del caso.

“Continuare così è veramente difficile, dichiara Umberto De Gregorio – Presidente dell’EAV, ci rendiamo conto che non bastano gli investimenti messi in atto per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza ed per le ronde con le guardi giurate ma ci vorrebbe l’esercito a protezione delle stazioni e dei treni”.