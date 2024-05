Beccati a spingere un motorino in pieno centro: lo avevano appena rubato

In via Quarantola, a Gragnano, un uomo è stato scoperto in sella ad uno scooter, mentre col piede spingeva un secondo motorino. In sella a quest'ultimo un giovane che lo bilanciava. Il mezzo presentava il blocco di accensione danneggiato, probabilmente per il fallito tentativo di avviarlo elettricamente.

I carabinieri li hanno visti passare e li hanno seguiti. Dopo il fermo, i carabinieri hanno rintracciato il proprietario del mezzo e scoperto che lo stesso era parcheggiato sotto un’abitazione di Massa Lubrense.

I due soggetti, di 54 e 28 anni, sono stati arrestati e posti ai domiciliari. Per loro l'accusa è di furto aggravato e ricettazione.