Rubavano spiccioli dai distributori di bibite: arrestati

Stavano prelevando gli spiccioli contenuti nei distributori di bibite e vario materiale in rame, per questo i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Torre Annunzia hanno arrestato due persone. L'allarme è scattato questa notte, quando il personale di vigilanza di un'azienda sita nell'area PIP di Striano ha notato dalle telecamere di sorveglianza due estranei aggirarsi nei corridoi della struttura. I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Torre Annunziata, arrivati in pochi minuti sul posto, hanno individuato e poi bloccato un 32enne di Domicella già noto alle forze dell'ordine, e un 27enne incensurato di Ottaviano. Stavano prelevando gli spiccioli contenuti nei distributori di bibite e vario materiale in rame. Prima che potessero dileguarsi i due sono stati arrestati e ristretti in camera di sicurezza in attesa di giudizio. La merce rubata è stata restituita così come i 32 euro circa estratti dai distributori.

