Sfondano con l'auto la vetrata di un noto negozio e portano via la cassa - VIDEO

A Napoli è boom di furti nel periodo natalizi. I malviventi prendono di mira soprattutto i noti negozi. L'ultimo caso, in ordine di tempo, si è verificato a Fuorigrotta, in via Consalvo. Come mostrano le immagini di vidoesorveglianza della zona, diffuse dal deputato Francesco Emilio Borrelli, i malviventi hanno sonfdato la vetrata dell'esercizio commerciale con l'auto.

Dopo essersi aperti il varco, si sono intrufolati nel magazzino e portato via la cassa. “Massima allerta in questo periodo, rubano gli incassi faticosamente raccolti durante le feste.”, si legge nel post che accompagna le immagini.