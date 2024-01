Sfondano la vetrata del negozio per rubare 3 euro |VIDEO

Ancora un furto messo a segno con la tecnica dello sfondamento della vetrina. Stavolta è accaduto a Casoria, dove i criminali hanno distrutto la vetrata di un salone da barbiere per rubare soli 3 euro. Il furto è avvenuto in via Gioacchino d'Anna intorno alle 5.30. Le telecamere di sorveglianza hanno immortalato la vettura dei ladri che per quattro volte hanno tentato di sfondare il vetro.

A denunciarlo sui social è stato il deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Borrelli, in collaborazione con il consigliere comunale Salvatore Iavarone: "Due ragazzi con una Stilo si sono abbattuti, in retromarcia, per ben 4 volte contro la vetrina del negozio per poi riuscire a piombarci dentro distruggendo l’entrata. Hanno distrutto un vetro da 9.21 antiproiettile placcato in acciaio per poi rubare dalla cassa solo 3 euro" ha raccontato il titolare dell'attività. “La situazione è davvero preoccupante - affermano Borrelli e Iavarone - Stiamo chiedendo da tempo di far presidiare il territorio da più agenti, come era stato promesso, ma serve pure un piano di prevenzione contro questi crimini che causano enormi danni e disagi”.