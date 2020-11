Vomero, 27enne ladro sul motorino rubato viene spinto dall'auto di un complice

I carabinieri del nucleo operativo del Vomero hanno arrestato per furto aggravato C.D.L., 27enne di Fuorigrotta già noto alle forze dell'ordine. Una persona sospetta è stata notata in Via Luca Giordano, a bordo di uno scooter bianco. Il 27enne stava forzando il bloccasterzo di un altro motoveicolo parcheggiato. Spinto dal veicolo guidato dal complice, il giovane ha percorso via Scarlatti, imboccando poi Via Belvedere.

E’ lì che i militari lo hanno bloccato. Il complice – a bordo del mezzo marciante - è riuscito a fuggire. Il 27enne è invece rimasto senza spinta, facile preda dei carabinieri. Finito in manette, C.D.L. è stato condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione col beneficio della sospensione condizionale della pena e sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Continuano le indagini per risalire al complice