Scoperto mentre caricava uno scooter su un furgone nel cuore del Vomero: arrestato

Nella notte tra venerdì e sabato gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale operativa, sono intervenuti in via Luigi Caldieri al Vomero per la segnalazione di un uomo che stava caricando uno scooter su un furgone dopo averlo rubato.

I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite e alle immagini di videosorveglianza cittadina, hanno intercettato e bloccato l’uomo a bordo del mezzo sull’asse perimetrale Melito-Scampia trovandolo in possesso di un taglierino di circa 10 cm e di un paio di guanti intrisi di benzina; infine, gli agenti hanno trovato nel vano di carico del furgone lo scooter rubato poco prima.

Un 45enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato, mentre il veicolo è stato restituito al proprietario.