Gli rubano lo scooter mentre è in fila per un panino: le immagini fanno il giro del web - VIDEO

Rubano uno scooter a via Carducci in 5 secondi sotto gli occhi ’indiscreti’ di passanti e clienti di un takeaway. Vittima del furto un cliente in attesa di essere servito. Il furto è avvenuto in via Carducci a Napoli nella serata del 30 giugno. Mentre il proprietario dello scooter è in attesa al takeaway, due soggetti si avvicinano al motoveicolo. Uno a piedi che salta in sella e l’altro a bordo di un altro motorino che con il piede fa da traino al complice e al mezzo rubato.

“La città è completamente in mano a delinquenti e criminali. È un dato di fatto. Hanno rubato lo scooter ad un ragazzo che ha lavorato anni per poterselo comprare.”, ha commentato l’avv. Angelo Pisani.

“C’è un’impennata pazzesca di furti ed i ladri ormai non si premuniscono neanche più di agire con il favore delle tenebre o in aree isolate, non temono gli occhi indiscreti. Questo accade per vari motivi. Sicuramente il primo è che c’è ancora, e fortemente, una certa mentalità omertosa la quale si unisce poi ad una assuefazione verso questo tipo di reati, che sono diventati una ‘normalità’. In ultimo, ma non per l’ultimo, c’è troppa impunità e comunque le pene sono sempre troppo lievi, e questo non crea un vero deterrente per i ladri. È sotto questo aspetto che bisognerebbe darsi da fare. Basta con le pene irrisorie.”, ha detto invece in consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.