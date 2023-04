Spingono scooter rubato, ma incrociano i poliziotti

I poliziotti, nel transitare in via Argine, hanno notato due persone che a bordo di un motoveicolo ne stavano spingendo un altro con una terza persona sopra ma i tre, alla vista degli operatori, hanno tentato la fuga a piedi. Gli agenti li hanno raggiunti e, con il supporto di una volante del Commissariato San Giovanni-Barra, hanno bloccato uno di loro trovandolo in possesso di una tracolla con un martello ed un cacciavite.

A.P., 25enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza a P.U., furto aggravato, ricettazione, riciclaggio e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli nonché denunciato per guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio.