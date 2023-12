Furgone sospetto sulla statale: l'incredibile scoperta dei carabinieri

I carabinieri hanno arrestato tre persone accusate di furto. I tre avrebbero eseguito il colpo in zona Montechiaro a Vico Equense. I militari stavano percorrendo la SS 145 quando hanno notato un furgone bianco con 3 persone a bordo.

I militari avevano già notato il mezzo in un'altra strada ed erano proprio sulle sue tracce. I 3 nel mezzo provengono da Ercolano, hanno rispettivamente 33, 23 e 25 anni e sono tutti già noti alle forze dell’ordine. Nel furgone sono stati trovati due scooter i cui proprietari sono di Vico Equense. Per i 3 scattano le manette per furto aggravato e l’attesa di giudizio mentre i veicoli rubati sono stati restituiti ai legittimi proprietari.