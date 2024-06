“Così i vigili hanno ritrovato il mio scooter rubato durante il concerto dei Negramaro”

Il suo scooter era stato rubato all'esterno del Maradona durante il concerto dei Negramaro, ma i vigili l'hanno recuperato in un quarto d'ora. È la storia a lieto fine di cui è stato, suo malgrado, protagonista un lettore di Napolitoday. Ha voluto raccontarla per raccontare “la doppia faccia di questa città” e complimentarsi con gli agenti della polizia locale.

I fatti si sono svolti durante il concerto della band pugliese che ha attirato migliaia di napoletani a Fuorigrotta. I malviventi avevano approfittato della presenza di tanti mezzi a disposizione per rubarne uno. Un'applicazione ha segnalato al proprietario dello scooter che il suo motorino era in movimento da spento.

Il malcapitato è subito corso a vedere dove l'aveva parcheggiato, scoprendo che non c'era più. Allora ha chiesto aiuto a una volta della municipale che si è messa in azione. “Nel giro di 15-20 minuti hanno ritrovato il mio scooter, seppure danneggiato a seguito del furto” racconta il proprietario.

“Voglio ringraziare gli agenti per la solerzia e disponibilità” ha concluso, proponendo anche un encomio per i protagonisti in positivo della vicenda grazie a cui si è conclusa con un lieto fine.