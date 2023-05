Rubano uno scooter ma il proprietario li insegue: "Ci dobbiamo difendere così?"

"A Casandrino, in via Giovanni Falcone, hanno tentato di rubarmi lo scooter. Li ho inseguiti e i due ladri sono scappati via lasciando cadere il motorino. È così che dobbiamo difenderci dalla delinquenza?”.

E' quanto si chiede un commerciante, che ha assistito in diretta al furto del proprio mezzo a due ruote. Nel video che ha inviato al deputato Francesco Emilio Borrelli si notano i due malviventi giungere in scooter, rompere il blocca sterzo con un abile calcio, per poi fuggire via. Non avevano fatto però i conti con il proprietario del motorino che si è lanciato subito al loro inseguimento. Questi ultimi hanno fatto cadere il mezzo e sono fuggiti.