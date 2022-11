Ruba scooter in un garage privato: le immagini finiscono sui social - VIDEO

I garage privati di Mergellina nel mirino dei ladri. Il furto di uno scooter elettrico ripreso dalle telecamere. “Abito a Mergellina, a pochi passi dal lungomare della città, zona purtroppo presa di mira ultimamente dai ladri, i quali ormai non sembrano neanche più fregarsene delle telecamere (che siamo stati costretti a mettere proprio per cercare di contrastare il tutto). Nonostante la videosorveglianza h24, l’ennesimo soggetto, incurante della telecamera appunto, è entrato nell’androne del palazzo e dopo aver testato il terreno, ha portato via un motorino elettrico, motorino che veniva usato per lavorare.

Come le dicevo non è la prima volta. Sono entrati già qualche mese fa ed hanno portato via una bici, altri hanno tentato di prendere i motorini. Come si evince dal video il soggetto ha il volto scoperto. Ormai non hanno paura più di nulla. Siamo stanchi di queste persone che rovinano la nostra città”, è il racconto fornito da una cittadina che si è rivolta al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

“Abbiamo inviato il filmato alle forze dell’ordine chiedendo che il soggetto in questione possa essere identificato ed arrestato - ha detto Borrelli - Per affrontare il problema nella sua generalità occorre, come chiediamo da tempo, attivare un nuovo piano sicurezza che possa restituire tranquillità e serenità a cittadini e commercianti. Chiediamo più agenti per le strade, maggiore videosorveglianza e pene più severe per ladri e delinquenti.”