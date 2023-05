Ruba uno scooter e si nasconde in ospedale: arrestato

Gli agenti del Commissariato Montecalvario sono intervenuti per una segnalazione di due persone che stavano spingendo un motociclo lungo la Scala di San Pasquale. I poliziotti, giunti in via Croci Santa Lucia al Monte, hanno notato i due uomini che, alla loro vista, hanno abbandonato il mezzo a terra per poi darsi alla fuga;facendo perdere le proprie tracce.

Gli operatori hanno riconosciuto uno di essi, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, e lo hanno rintracciato. Quest’ultimo poco dopo, infatti, si è recato presso l’ospedale Vecchio Pellegrini dove è stato bloccato; inoltre, gli agenti hanno verificato che il motoveicolo che i due stavano spingendo era stato asportato poco prima da corso Vittorio Emanuele. Un 39enne napoletano è stato arrestato per evasione e tentato furto aggravato