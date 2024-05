Scooter rubato e garage scassinati in via Monte di Dio. L'appello a Gratteri

Signor Procuratore Gratteri siamo preoccupati per Lei. Per la sua incolumità, sopratutto, e per quella di noi, suoi vicini di casa, pardon, di caserma. Io, il quartiere, la città tutta abbiamo gioito alla sua nomina. Ha portato una ventata di giustizia e mi creda ce n’era proprio bisogno. Per fare bella figura hanno anche rifatto il manto stradale di via Gennaro Serra e i marciapiedi, piene di buche. Lei ancora non era arrivato, ci hanno ingabbiato per un paio di mesi, ma è un prezzo che abbiamo pagato volentieri per il suo attesissimo arrivo. Lavori a detta di tutti fatti con criterio discutibile, alle buche hanno sostituito “sopravesti" di asfalto nero come la pece e dislivelli. Ancora non ci è chiaro perché non abbiamo rifatto strada e marciapiedi insieme con risparmio di tempo e soldi pubblici. Bypasso anche la vergogna di Piazza Santa Maria degli Angeli, tanto Lei sa già. Quello che invece lei, forse, non sa ancora, che nella notte tra il 6 e 7 maggio in un palazzo di via Monte di Dio, dove ho lo studio di avvocato insieme a mio padre e a mio fratello, è stata rubata una moto Bmw e sono stati scassinati tutti i garage posti all'interno dello stabile alla ricerca di altri bottini. Tutto questo a dispetto delle telecamere di sorveglianza e del cancello elettrico per l'accesso allo stabile.

Ad oggi pare che non abbiano proceduto ancora a rilievi e all'esame dei filmati delle telecamere facendo mancare sicurezza proprio nelle zone in cui ce n'è maggior bisogno. Mi creda non ne faccio una questione personale. Qualche tempo prima che Lei arrivasse un altro stabile dirimpettaio di Palazzo Serra di Cassano ha ricevuto la visita “non annunciata “ di ladruncoli. Forse fanno parte della stessa banda. Stessa tipologia: hanno aperto i garage e sono usciti indisturbati con l’auto rubata. Non saremo mica sul set di Bastardi di Pizzofalcone? La sicurezza dei cittadini è il tema centrale della sua agenda per consentirci una vita “normale”. Sotto l’occhio vigile del “Grifone”, suo ultimo libro, che divorerò come ho fatto con gli altri.

(di Antonella Esposito Gagliardi)