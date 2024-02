Noto ristorante giapponese preso di mira dai ladri: lo sfogo del titolare è virale - VIDEO

Un noto ristorante giapponese è stato preso di mira dai ladri nella notte tra lunedì e martedì. Intorno alle 5 del mattino due malviventi, in particolare, hanno sfondato la vetrata d’ingresso del Komaki di Casoria. Tuttavia i malintenzionati non sono riusciti a mettere a segno il colpo.Dalle immagini delle telecamere di sicurezza si vede come i due malviventi si sono impegnati per forzare la porta, ma l'arrivo di alcune persone li ha spinti a desistere e fuggire.

"Un atto vile"

A raccontarlo la vicenda, con tanto di video e foto sui social, è l'avvocato Fabio Cristarelli. "Papà accompagnati a denunciare. ... questa è stata la prima frase e reazione di mio figlio, quando in un solo vile atto colpiscono il suo sogno e i sacrifici dei suoi genitori il senso di rabbia raddoppia, ci annebbia, ci porta a scaricare superficialmente le colpe sulle istituzioni e su questa città, sarò uno stupido romantico ma io continuo ad amare la mia città e le tante belle persone che la vivono. Forse dovremmo partire dalle nostre colpe, abbiamo il dovere e la responsabilità nei confronti delle nuove generazioni di NON DISINTERESSARCI O VOLTARCI DALL'ALTRA PARTE".