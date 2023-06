Furto in un noto ristorante: lo sfogo della titolare, in lacrime sui social - VIDEO

Sui social è virale il video che mostra in lacrime la titolare del ristorante Fratelli del Sorbo a Pimonte. Ieri mattina, alla riapertura del locale, la titolare ha trovato una brutta sorpresa: i ladri avevano portato via tutte le carni, molte pregiate. A raccontare l'episodio, come detto, è stata lei su TikTok e il suo sfogo è diventato subito virale.

“Ho aperto il ristorante e ho visto il disastro in cucina. Hanno preso tutte le nostre carni. Mesi e mesi di lavoro, di frollatura. Le coccoliamo come dei bimbi per dare ai nostri clienti un buon prodotto. Lavoro da 40 anni nella ristorazione e dico che non mi fanno niente: noi andiamo avanti. Ho fatto questo video per dire ai ristoratori di stare attenti. E a chi prende queste carni dico: pensate bene da dove vengono, dal sudore e dal lavoro che ci sta dietro", Tanti i messaggi di solidarietà.