Noto ristorante nel mirino di un ladro seriale: le immagini finiscono sui social - VIDEO

Per il quartiere napoletano del Vomero si aggirerebbe un ladro seriale che avrebbe già preso di mira diverse attività commerciali dalle quali ha rubato gli incassi. Lo denuncia un ristoratore della zona che si è rivolto al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli:

“Vorrei rendere nota la condizione che viviamo noi cittadini del Vomero. Per la quarta volta ci vengono a rubare nel ristorante Corbarino a Via Massimo Stanzione nel cuore del nostro quartiere. Il personaggio in questione è noto alle forze dell’ordine, ruba alle attività più volte ed è stato denunciato. Ci aiuti perché siamo stanchi e molto avviliti, la legge non tutela noi cittadini ma ci lascia in una sorta di anarchia.”

“Invitiamo le forze dell’ordine ad individuare questo soggetto e consegnarlo alla giustizia. ”- commenta Borrelli - ““ I cittadini non si sentono più al sicuro e hanno perso la fiducia nelle Istituzioni che ora hanno il dovere di recuperare terreno. Più agenti per le strade, come è stato promesso, e meno tolleranza contro criminali e delinquenti" -continua Borrelli con i consiglieri municipali del Sole che Ride Rino Nasti e Luca Bonetti.