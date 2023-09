Furto di rame sulla Linea 1, ladro fermato dai dipendenti

Sono statti tre dipendenti di Anm ad accorgersi che qualcuno stava rubando rame dai binari della Linea 1 della metropolitana di Napoli. Il furto era in corso tra le 3 e le 4 di notte, tra le stazioni di Frullone e Chiaiano. Si sarebbe trattato dell'ennesimo episodio in pochi giorni, con gravi ripercussioni sulla circolazione dei treni, se non fosse che la task force individuata dall'azienda è riuscita ad intervenire.

I tre dipendenti, individuato il malvivente, hanno contattato la polizia ferroviaria che in pochi minuti ha colto in flagrante il ladro, arrestato. Subito dopo, con le proprie squadre di tecnici, Anm ha provveduto celermente a ripristinare la regolare funzionalità degli impianti di sicurezza prima dell'orario di inizio del servizio, per non arrecare disagi al pubblico. "Massimo apprezzamento - è il messaggio del sindacato Orsa - per quanto accaduto questa notte. L'impegno del personale di Anm e polfer ha consentito nel più breve tempo possibile l'arresto di questo malvivente. Un ringraziamento a loro per quanto fatto, non era più pensabile che un giorno si e uno no avvenissero questi furti che causavano l'interruzione o la limitazione del servizio della linea 1".