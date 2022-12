I carabinieri della stazione di Poggiomarino hanno arrestato per furto aggravato un 20enne senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. Lo hanno sorpreso nel cortile di un’area di manutenzione della ferrovia circumvesuviana in Via Roma. Stava portando via 25 chili di rame ma non ha fatto in tempo a fuggire. E’ ora ristretto in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.