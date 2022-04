Con un piede di porco si aggirava di notte tra le barche ormeggiate al porto: la scoperta

Aveva rubato sul porto di Casamicciola Terme vari alimenti e del denaro custoditi in due stabilimenti balneari e nella biglietteria di una compagnia di trasporto marittimo. Era riuscito nel suo intento con uno degli attrezzi più antichi del mondo, il piede di porco. Sembrava, per un 68enne di Pozzuoli già noto alle forze dell’ordine, che il piano fosse andato liscio ma i carabinieri della compagnia di Ischia lo hanno notato aggirarsi di notte tra le barche ormeggiate nella darsena del porto.

Fermato e controllato dai militari, l’uomo è stato trovato in possesso di una scatola con all’intero generi alimentari, della somma contante di 420 euro e, per l’appunto, del piede di porco. Il 68enne non ha fornito alcuna spiegazione, ma ai carabinieri è bastato poco per sapere cosa fosse accaduto.

Spulciando tra le immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno visto l’uomo entrare prima in uno stabilimento e poi in un altro, non prima di rubare i soldi dalla biglietteria. La merce ed il denaro sono stati consegnati ai legittimi proprietari, mentre il piede di porco è stato sequestrato. L’uomo è stato denunciato a piede libero e risponderà di furto aggravato.