Raid notturno in una nota pizzeria: ladri sfondano la vetrata per pochi spicci - VIDEO

Ad Afragola è stato registrato un nuovo colpo ai danni di una nota pizzeria. I proprietari, in una segnalazione inviata al deputato Francesco Emilio Borrelli, hanno spiegato: "Siamo i titolari di una pizzeria di Afragola. Qualche notte fa dei ladri sono entrati nel locale attraverso il finestrino della sala. Hanno forzato la cassa e il distributore di giocattoli portando via 100 euro in monete. Rubano pochi spicci facendo una marea di danni e rischiando anche di farsi male". Insieme alla segnalazione, i titolari della pizzeria hanno diffuso anche le immagini di videosorveglianza.