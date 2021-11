Furto nella Pizzeria Porzio. Il video dell'irruzione: "Non ci fermiamo"

Irruzione nella notte e furto in una delle pizzerie Porzio, quella di via Bernini, al Vomero. Le immagini sono state pubblicate sulla pagina Facebook del brand, con un commento: "Un'amara telefonata in tarda notte, un sussulto, lo spavento, la rabbia e la delusione. Abbiamo subito un furto nel nostro locale di Porzioni di Pizza al Vomero in Via Bernini. Tante cose che ti inducono a pensare: Ma chi me lo fa fare? Quei 5 minuti successivi che rimettono tutto apposto. Sono cose che sono capitate, capitano e capiteranno sempre, a Napoli come in ogni altra città del mondo! Ed è per questo che episodi del genere dispiacciono, ma non condizioneranno mai me, i miei collaboratori, i nostri clienti, ma soprattutto i nostri futuri investimenti a Napoli e in altre città".