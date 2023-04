Furto in una nota pizzeria, la rabbia dei titolari: "Napoli è invivibile" - VIDEO

Furto in una nota pizzeria del Vomero. Le immagini dei ladri in azione sono state anche condivise sui social dai proprietari che si sono duramente sfogati. Il video, pubblicato anche dal deputato Borrelli, mostra due persone - a volto parzialmente scoperto - pronte ad introdursi nel locale a due passi da piazza Medaglie d'Oro.

I proprietari, come detto, si sono duramente sfogati e nella segnalazione inviata a Borrelli hanno detto: "Questo è il furto che abbiamo subito sabato a notte. Siamo una pizzeria al Vomero, Pizzadoro a via Giuseppe Orsi. Napoli ormai e invivibile". Le immagini sono diventate subito virali e tanti sono i commenti di condanna per questo ennesimo furto in zona.