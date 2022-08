Terzo furto in sei mesi nella sua pizzeria, Pino Celio: "Crediamo in Napoli, ma ci sentiamo abbandonati"

Ancora una volta nel mirino degli scassinatori, la pizzeria Lucignolo BellaPizza di piazza Nazionale. È il titolare, Giuseppe Celio, a rendere noto a NapoliToday quanto successo la scorsa notte.

"Per l'ennesima volta siamo stati scassinati e derubati", racconta il pizzaiolo, reduce già da diversi furti nella sua attività. "È successo verso le 3, 3.30 di stamattina, quando avevamo già chiuso il ristorante. Hanno danneggiato la porta d'ingresso, rubato il cassetto del registratore di cassa, hanno rubato delle bottiglie pregiate".

Celio ed i suoi collaboratori stanno ancora quantificando i danni.

"Ci sentiamo abbandonati in balia della tempesta, è la terza volta che subiamo un evento simile, in soli sei mesi – continua ancora il titolare della pizzeria – Sono furti inutili. Chiediamo più sicurezza per noi e per la nostra città". "Noi – conclude Giuseppe Celio – crediamo in Napoli, e non molleremo. Crediamo nel buon cuore dei napoletani, e non cederemo a questo schifo".