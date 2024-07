Entra in una nota pizzeria e ruba il salvadanaio delle mance, lo sfogo del titolare: "Indignato e deluso"

Ancora un esercizio commerciale preso di mira dai ladri nel napoletano. Questa volta ad essere colpita è una pizzeria di San Giorgio a Cremano in via Palmiro Togliatti. L'amarezza del titolare, però, non riguarda tanto l'ammontare del bottino, ma il gesto. Il ladro, infatti, come mostrano alcune immagini diffuse sui social, è entrato in pizzeria e approfittando di alcuni attimi di distrazione del personale ha portato via il salvadanaio delle mance.

La segnalazione è stata raccolta dal deputato Francesco Emilio Borrelli: "Volevo segnalare l’ennesimo furto avvenuto nella nostra pizzeria BANI’s a San Giorgio a Creman. Sono indignato e davvero molto deluso. Hanno rubato il salvadanaio delle mance. Vorrei citare una piccola frase di una canzone che fa “ ce zucammo ‘a caramella, comme è doce e comme è bella a città ‘e Pullecenella”. Siamo stanchi si deliziarci con questa “caramella “ , stanchi di fare sacrifici e di subire".

Il post condiviso sui social ha raccolto tanti commenti, alcuni anche "estremi". "Forse non è chiaro, ma la giustizia dobbiamo farcela da noi, anche se poi paghiamo come fossimo veri delinquenti!!!", si legge in un commento. O, ancora: "Mettete un pittbull un rottweiler feroci nel locale, così che quando entrano li sbranano e non se ne parli più".