Sradica le piante da una fioriera pubblica, le carica in auto e le porta via|VIDEO

A Grumo Nevano è giunta una segnalazione al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli da parte di un commerciante attraverso le immagini di un sistema di video sorveglianza sul furto di piante da una fioriera pubblica.

“Queste piante sono durate due giorni. Erano state piantate lo scorso mercoledì”. Le piante erano state donate dall'esponente di Europa Verde di Grumo Nevano Luigi Eucalipto.

Nel video si vede un automobilista fermare la vettura dopo aver adocchiato i fiori. Dopo essere sceso dall’auto ed essersi guardato attorno con circospezione sradica i fiori dal terreno della fioriera per poi caricarli nel portabagagli posteriore dell’auto, già carico di ornamenti floreali e piante. Probabilmente si trattava di un esperto della “manovra”, oppure di un fioraio in cerca di merce gratuita. O anche di entrambe le cose.“. Abbiamo segnalato l’episodio alle forze dell’ordine. Qui non si tratta di intervenire o meno su un furto di piante, si sta discutendo di un fenomeno che sta dilagando e sta per sfuggire di mano. Troppa gente pensa di potersi appropriare liberamente di beni appartenenti alla proprietà pubblica o privata e di passarla liscia ogni volta. Se continuiamo ad ignorare il problema, allora continueranno sempre a cavarsela senza conseguenze fino a che il problema degenererà ulteriormente. Ora bisogna intervenire con decisione.”- le parole di Borrelli.