Furti di pezzi di auto: due arresti a Poggioreale

Continuano i furti per la ricerca del palladio e continuano gli arresti dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. A Poggioreale, i carabinieri della stazione locale hanno arrestato per furto aggravato in concorso un 44enne di Monte di Procida e un 52enne di Pozzuoli. Sono entrambi già noti alle forze dell'ordine per reati specifici.

I militari hanno sorpreso i due a via Taddeo da Sessa. Avevano tolto il catalizzatore da un’utilitaria in sosta. I carabinieri li hanno bloccati ed arrestati. I due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.