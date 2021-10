Disavventura per il sindaco Manfredi: trafugato il pc dall'auto nel centro di Roma

Disavventura per il nuovo sindaco di Napoli Gaetano Manfredi nel pomeriggio di venerdì. L'ex Ministro dell'Università si trovava a Roma per un appuntamento elettorale a sostegno del candidato sindaco capitolino Roberto Gualtieri, suo ex collega di Governo ai tempi del Conte-bis.

Al termine della manifestazione, però, per il neo primo cittadino, un’amara sorpresa: ignoti - come racconta RomaToday - si sono introdotti all’interno dell’auto su cui aveva viaggiato per raggiungere la Capitale, derubando pc e zainetti.

