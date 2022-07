Furto in una nota pasticceria del Centro: le immagini finiscono sui social - VIDEO

Indagini in corso per identificare il ladro

Saccheggiata di notte la pasticceria Carbone. La notte tra ii 18 ed il 19 luglio, un uomo, camuffato con berretto e mascherina chirurgica, si è introdotto, dopo aver forzato la saracinesca, nella pasticceria Carbone di via dell’Anticaglia dove ha manomesso il registratore di cassa per portare via l‘incasso, come si vede dalle immagini del circuito chiuso.

“Questore, Prefetto e Ministro dell’Interno devono collaborare per studiare un piano d’intervento che arresti l’ondata criminale che si è abbattuta su Napoli e che sta investendo in particolare il centro storico che soprattutto al calare della sera diventa terra di nessuno. Occorre un irrobustimento della rete di videosorveglianza e una maggiore presenza di agenti sul territorio.

I troppi furti e rapine che si stanno registrando stanno, dopo l’emergenza covid e assieme all’attuale crisi economica, vanificando i benefici portati dalla crescita del turismo. Ora occorre intervenire con determinazione.”, ha commentato il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.